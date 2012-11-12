«Укрзалізниця» вперше отримала кредитні рейтинги Fitch Ratings та S&P

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») вперше з часу свого створення одержала міжнародні кредитні рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings і Standard & Poor's Ratings Services.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», агентство Fitch Ratings надало «Укрзалізниці» довгостроковий рейтинг «В-» з прогнозом «стабільний», а Standard & Poor's - довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг «В-» з прогнозом «позитивний».

«Таким чином, цього року «Укрзалізниця» дістала позитивну рейтингову оцінку двох провідних світових агентств, що створює сприятливі умови для залучення зовнішніх фінансових інвестицій», - йдеться в повідомленні відомства.

Згідно з міжнародною практикою міжнародні кредитні рейтинги необхідно одержувати для залучення запозичень з ринків зовнішніх капіталів, а також на виконання вимог Програми з реформування залізничної галузі.

Для отримання кредитних рейтингів двох найбільших міжнародних рейтингових агентств «Укрзалізниця» провела значну роботу, наголошується в повідомленні. Зокрема, «Укрзалізниця» з 2007 року складає фінансову звітність за міжнародними стандартами. Міжнародні аудитори «великої четвірки» підтвердили, що звітність за 2009-2011 роки прозора, достовірна і повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

Наявність міжнародних кредитних рейтингів є однією з основних вимог інвесторів при реалізації схеми боргових інструментів, а також для ефективної і визнаної оцінки ризику кредитування. Це є важливим сигналом для учасників міжнародного фінансового ринку, забезпечує надійний інвестиційний клімат для інвесторів щодо майбутніх запозичень, служить об'єктивнішим орієнтиром кредитоспроможності і важливим інструментом для моніторингу власних активів на предмет кредитних ризиків.

При наданні відповідного рейтингу міжнародні агентства звертають увагу на реальну можливість «Укрзалізниці», у разі потреби, одержувати підтримку від держави.

Довідка УНІАН. Fitch Ratings - одне з трьох провідних міжнародних рейтингових агентств. Агентство оцінює кредитний рейтинг позичальників у більш як 150 країнах світу, здійснює дослідження й аналіз комерційних і державних організацій.

Standard & Poor's (S&P) - дочірня компанія корпорації McGraw-Hill, що займається аналітичними дослідженнями фінансового ринку. Компанія Standard & Poor's входить у трійку найвпливовіших міжнародних рейтингових агентств.