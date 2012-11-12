УЗ заощадить до 50 млн грн на рік за рахунок відмови від квитків на бланках суворої звітності

Залізниці України зможуть економити до 50 млн. грн на рік за рахунок відмови від проїзних документів, надрукованих на бланках суворої звітності.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Бреус.

«Відмова від бланків суворої звітності дасть змогу щороку економити не менш як 50 млн. грн тільки на різниці у вартості проїзних документів», - сказав він.

Крім того, І.Бреус зазначив, що реалізовуваний «Укрзалізницею» план впровадження електронних проїзних документів не потребує бюджетного фінансування і не призведе до підвищення вартості проїзду. «Якогось дорожчання не буде», - сказав він.

Також заступник голови відомства повідомив, що «Укрзалізниця» поки що не оголосила тендеру на придбання сканерів для прочитування QR-коду придбаних через Інтернет залізничних квитків і уточнює технічні умови, яким вони повинні відповідати.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» заявила, що планує до 20 грудня запровадити повноцінну систему продажу квитків через Інтернет з використанням QR-коду.