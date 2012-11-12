«Укрзалізниця» здійснила останній платіж за кредитом Barclays bank

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 9 листопада здійснила останній платіж у розмірі 51,2 млн доларів за кредитом Barclays bank на загальну суму 550 млн доларів.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізнице», це останній платіж за кредитним договором, який було підписано у серпні 2007 року.

«Таким чином, залізниці України своєчасно і в повному обсязі виконали всі свої зобов'язання перед Barclays bank щодо повернення кредиту і сплати відсотків», - зазначається у повідомленні відомства.

Станом на 1 листопада 2012 року кредитний портфель «Укрзалізниці» становить 16,4 млрд грн.

Нагадаємо, у 2010 році "Укрзалізниця" підписала з Barclays capital bank договір про реструктуризацію на п'ять років виплат за кредитом у розмірі 550 млн доларів США, яким термін виплати за кредитом перенесено з 2010 на 2013 рік.

18 жовтня 2011 року «Укрзалізниця» погасила кредит «Дойче Банк АГ» відповідно до умов кредитного договору, укладеного у жовтні 2004 року на суму 700 млн дол. Кредитні кошти надавалися терміном на 7 років під гарантію держави на проектування і будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві.

У цілому будівництво моста обійшлося у 8,5 млрд грн. Воно було розпочате у 2004 році і завершилося в 2011 році.