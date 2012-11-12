Придніпровська залізниця за 10 місяців перевезла у далекому сполученні майже 19,4 млн пасажирів

Придніпровська залізниця за підсумками 10 місяців 2012 року перевезла у далекому сполученні 19,416 млн пасажирів.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, зокрема, залізниця перевезла 559 пасажирів з обмеженими фізичними можливостями, а також 2278 інвалідів і 817 учасників Великої Вітчизняної війни, 627,3 тис. студентів вищих і спеціальних навчальних закладів, 342,3 тис. дітей від 6 до 14 років , більше 14 тис. дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, майже 9 тис. дітей-інвалідів всіх категорій.

Нагадаємо, що ці категорії пасажирів користуються пільгами на проїзд залізничним транспортом.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.