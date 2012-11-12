ЄС призупиняє Директиву про включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2

Брюссель. Європейський Союз на рік призупиняє дію Директиви про включення авіації у систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань кліматичних дій Конні Хедегаард.

Комісар зазначила, що минулого тижня на засіданні Ради Міжнародної організації цивільної авіації – ICAO – було схвалено низку рішень щодо майбутньої міжнародної угоди відносно викидів СО2 в атмосферу від авіації. Зокрема, було схвалено рішення створити групу експертів високого рівня і напрацювати спільний ринковий механізм розподілу квот на викиди СО2 в атмосферу.

“Зрештою, ми маємо шанс отримати міжнародне законодавство щодо викидів від авіації”, - сказала К.Хедегаард, зазначивши, водночас, що світовій спільноті доведеться провести досить багато складних переговорів в цьому напрямку.

“Для створення позитивної атмосфери навколо цих переговорів я рекомендувала під час телефонної конференції з 27-ма країнами-членами, щоб ЄС “зупинив годинника” щодо включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу”, - сказала комісар.

К.Хедегаард також зазначила, що у випадку, якщо в рамках ICAO не вдасться добитися суттєвого прогресу до наступного засідання Генеральної Асамблеї організації восени 2013 року, ЄС відновить автоматично і у повному обсязі застосування Директиви.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в ЄС діє Директива про включення авіації в систему торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу, яка передбачає розподіл та продаж квот для всіх авіакомпаній, як європейських, так і ні, що здійснюють польоти до ЄС, купувати відповідні квоти.

Проти Директиви ЄС активно виступали авіакомпанії США та Китаю, однак не змогли добитися позитивного для себе рішення в європейських судах.