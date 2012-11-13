Переможцем чемпіонату з ралі-рейдів у категорії TR2 став Віктор Янукович-молодший

У місті Шостка Сумської області підбили підсумки фінального етапу чемпіонату України з ралі-рейдів Partizan trophy 2012, одним із переможців якого вже другий рік поспіль став екіпаж члена президії Автомобільної федерації України Віктора Януковича-молодшого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної державної адміністрації.

Церемонія нагородження переможців та призерів змагань, що проходили 9-11 листопада, відбулась на центральній площі Шостки.

Переможцями в категорії ATV (квадроцикли) стали Андрій Хорошевський і Роман Баликін (Київ), UTV (баггі) - Владислав Лясовський і Михайло Єрш (Київ), TR1 (стандартні позашляховики) Вадим Косінов і Дмитро Павленко (Запоріжжя), TR2 (модифіковані позашляховики) - Віктор Янукович - Сергій Осадчий (Київ), OPEN33 (модифіковані позашляховики) - Леонід Свирипа і Руслан Чорний (Одеса), TR3 (модифіковані позашляховики) - Сергій Пупов і Євген Какулія (Луганськ). Серед спортсменів-любителів на будь-яких повнопривідних автомобілях (категорія «Туризм») перемогу святкував екіпаж Олексія Міщенка та Олександра Степаненка (Сумська область).

В.Янукович-молодший заявив, що організатори прагнуть досягнути міжнародного рівня змагань.

«З кожним етапом, з кожною новою гонкою трофі-рейди в Україні демонструють більш високий рівень. Конкуренція стає гострішою, траси – складнішими й значно цікавішими. Динаміка розвитку додає оптимізму та, я вважаю, що заспокоюватися зарано: попереду багато непростих точок, які так чи інакше слід підкорити. Ми маємо наближатися до міжнародного рівня, а для цього слід наполегливо працювати над собою», – зазначив він.

Голова Сумської ОДА Юрій Чмирь нагородив «Кубком губернатора» команду-переможця етапу – Ukraine Racing з Києва. Сам Ю.Чмирь зі своїм напарником в категорії любителів зайняли лише 9-те місце.

За вагомий особистий внесок в організацію перегонів та розвиток автоспорту Ю.Чмиря нагородили Почесною грамотою Асоціації розвитку позашляхових видів спорту.

Як повідомляв УНІАН, упродовж трьох днів учасники трофі-рейду мали подолати складні ділянки траси, що простягалась територією Шосткінського, Ямпільського та Середино-Будського районів Сумської, а також частково Чернігівської областей загальною протяжністю 400 кілометрів. Увесь фінальний етап чемпіонату України з ралі-рейдів проходив територією, де в роки Великої Вітчизняної війни діяли партизанські загони. Усього в Partizan Trophy 2012 взяли участь 88 екіпажів, що вдвічі більше, ніж торік.