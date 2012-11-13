Мінінфраструктури розробило порядок ведення Реєстру морських портів України

Міністерство інфраструктури пропонує створити Реєстр морських портів України й підготувало проект постанови Кабінету міністрів «Про затвердження Порядку ведення Реєстру морських портів України».

Як йдеться у повідомленні відомства, ведення Реєстру здійснюватиметься українською та англійською мовами на електронних і паперових носіях.

Адміністратором Реєстру визначено держпідприємство «Адміністрація морських портів України», утримувачем Реєстру - Мінінфраструктури.

Реєстр розміщуватиметься на офіційному сайті державного підприємства Адміністрація морських портів України.

Доступ до інформації Реєстру буде відкритим і безкоштовним.

Реєстр вестиме облік усіх українських морських портів, збір і зберігання даних, необхідних для забезпечення безпеки мореплавання, охорони навколишнього середовища, а також для здійснення державного нагляду (контролю).

Мініфраструктури пропонує, щоб із відкриттям морського порту до Реєстру вносили реєстраційний номер морського порту й дату реєстрації, його назву та місцезнаходження, найменування й місцезнаходження адміністрації морського порту, дату й підставу відкриття морського порту, межі його території та акваторії, а також перелік причалів і морських терміналів у межах морського порту.

Крім того, у Реєстрі буде представлено інформацію про перелік послуг, що надаються на території морського порту, про групи вантажів, що обробляються в порту, вид і розміри водних транспортних засобів, які обслуговуються в ньому, а також інформація про навігаційний період, обмеження з безпеки мореплавання та посилання на обов'язкові постанови за портом.

Також у Реєстрі буде представлено перелік портових операторів і послуг, які вони надають. До того ж передбачається, що діяльність на території морського порту оператора, відомості про якого відсутні в Реєстрі, не допускається.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СКМ зацікавлений у придбанні Маріупольського і «Південного» портів

Мінінфраструктури пропонує передавати порти в концесію