«АероСвіт» змінив гендиректора

Наглядова рада компанії "АероСвіт - Українські авіалінії" призначила генеральним директором авіакомпанії Юрія Ємельянова замість Олександра Авдєєва, якого звільнили з посади за згодою сторін.

Як йдеться у повідомленні авіакомпанії, Ю.Ємельянов раніше обіймав посаду керівника компанії "Аерохендлінг", а до цього - пости в топ-менеджменті авіакомпаній "АероСвіт" і "Донбасаеро".

Ю.Ємельянов заступив на посаду 13 листопада 2012 року.

Наглядова рада поставила перед ним завдання оптимізації управління компанією, підвищення ефективності її операційної діяльності, поліпшення регулярності польотів, підвищення рівня сервісу, посилення взаємодії з перевізниками-партнерами.

Ю.Ємельянов народився у 1965 році. Закінчив Національний авіаційний університет України, має дипломи та сертифікати в сфері економіки та управління бізнесом, аудиту систем якості.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт - Українські Авіалінії" заснована в 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, зокрема сім трансконтинентальних безпосадкових повітряних ліній.

Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 20 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190 і ATR-72.

«АероСвіт» разом із авіакомпаніями "Дніпроавіа" і "Донбасаеро" є членом статегіческого альянсу "Українська авіаційна група".