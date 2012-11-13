Залізниці України залучили від розміщення облігацій 1,08 млрд грн

Залізниці України за 10 місяці 2012 року залучили 1,08 млрд грн від розміщення облігацій.

Як повідомила УНІАН начальник головного фінансово - економічного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Тамара Рябчун, залучення позикового капіталу шляхом емісії облігацій фінансисти «Укрзалізниці» вважають дієвим механізмом в умовах обмежених власних фінансових ресурсів залізниць України.

«Здійснені протягом 2009-2012 років випуски облігацій впевнено можна назвати успішними, оскільки, незважаючи на встановлені невисокі ставки процентного доходу (нижче середньоринкових) і суттєві обсяги емісії, загалом випуски були легко поглинені ринком», - сказала вона.

Випуск облігацій 2011 року шести залізниць загальної номінальної вартості 1,8 млрд грн. був найбільшим серед всіх випусків корпоративних облігацій в Україні в 2011 році. Крім того, залізниці успішно погасили облігації, випущені в 2009 році, загальною номінальною вартістю 753 млн грн.

«Залізниці України працюють стабільно, своєчасно сплачують процентний дохід за залученими запозиченнями та повертають їх у встановлений час. Не відбувалося ніяких прострочень зі сплати відсотків за облігаціями, які емітовані залізницями України, і порушення інших прав власників облігацій, що є ознакою надійності емітентів», - сказала Т.Рябчун.

Залізниця також повідомляє про випущені облігації і перебувають в обігу та/або на стадії розміщення. Зокрема, облігації з прибутковістю 18% річних у гривні, а також HEDGE1 на рівні 10% річних у доларах США строком обігу до 1 року загальної номінальної вартості 2,43 млрд грн; облігації з прибутковістю 14,5% річних у гривні строком обігу до 3 років загальною номінальною вартістю 1,5 млрд грн і облігації з прибутковістю 19% річних у гривні строком обігу до 3 років і правом оферти через півтора року загальною номінальною вартістю 1 млрд грн.

Відкрите публічне розміщення облігацій проводиться через фондові біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС» та ПАТ «Фондова біржа «Перспектива».

Андеррайтером випусків (торговець цінними паперами) обрано ТОВ «Спарта Капітал», з яким залізницями укладено відповідні договори. Згідно з умовами випусків, власниками облігацій можуть бути і юридичні, і фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.

«Вкладення коштів в облігації залізниць є надійним захистом заощаджень громадян України, зокрема працівників залізничного транспорту, що зі свого боку надасть додаткову можливість отримувати стабільний щомісячний дохід і зберегти заощадження від знецінення внаслідок валютних коливань», - зазначила Т.Рябчун.

Нагадаємо, у 2012 році «Укрзалізниця» вперше з часу свого створення одержала позитивні міжнародні кредитні рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових агентств Fitch Ratings та Standard & Poor's Ratings Services. Довгострокові кредитні рейтинги оцінюють здатність емітента своєчасно виконувати свої боргові зобов'язання. Присвоєння «Укрзалізниці» рейтингу В-означає, що обидва міжнародні кредитні агентства визнали її як надійного платоспроможного емітента.

Усього за три квартали 2012 року на українському фондовому ринку були розміщені облігації компаній і підприємств на 11,5 млрд грн.

Довідка УНІАН. HEDGE1 - крім основного процентного доходу розміром у 18% річних, облігації забезпечують виплату додаткового купона HEDGE - частина процентного доходу, що виплачується в разі її позитивного значення в день погашення облігацій. Мінімальна валютна прибутковість встановлена ​​на рівні 10% річних в доларах США.