Придніпровська залізниця за 10 місяців відремонтувала 412,9 км колій на 470 млн грн

Придніпровська залізниця за 10 місяці 2012 року відремонтувала 412,9 км колій на суму майже 470 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, з них модернізовано 85 км колій, капітально відремонтовано 90 км, середній ремонт виконано на 107,8 км колій, комплексно-оздоровчий - на 130,1 км.

За інформацією прес-центру, крім того, на магістралі замінено 112 комплектів стрілкових переведень та 143 відремонтовано.

За жовтень фахівці служби шляхів Придніпровської залізниці різними видами ремонту відремонтували 58,7 км шляхів.

На ремонтно-колійні роботи в жовтні підприємство спрямувало 61,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року ПЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.