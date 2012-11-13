Повагонний продаж квитків дозволяє пасажирові обрати потрібні місця - Укрзалізниця

Система повагонного продажу залізничних квитків дозволяє пасажиру вибрати потрібні місця, а також оптимізувати використання рухомого складу.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Бреус.

«Можливості для пасажирів розширюються. Коли йде поступове відкриття, в людини з'являється додаткова можливість узяти потрібне місце, приміром, повністю купе або нижні місця», - сказав він.

За словами І.Бреуса, також система повагонного продажу квитків дозволяє залізничникам оптимізувати використання пасажирських вагонів, знижуючи порожній пробіг.

«Щомісячно завдяки цій системі близько 300-500 вагонів виключаються зі схеми поїздів у дні, коли знижується пасажиропотік. Коли в обох напрямках поїзд не населяється, дається команда на виключення вагонів, не забезпечених пасажирами, зі складу поїзда», - сказав він.

Водночас заступник начальника відомства зазначив, що на поїзди, які мають підвищений попит, у періоди підвищеного попиту така схема не застосовується. Зокрема, йдеться про деякі поїзди в напрямку Криму в літній період.

«На багато поїздів ми відкриваємо (для продажу — УНІАН) відразу весь поїзд, особливо в літній період. Приміром, на 12-й або 28-й поїзд, де підвищений попит, немає повагонного продажу», - сказав він.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» з 1 листопада 2011 року ввела автоматизоване регулювання реалізації місць залежно від населеності вагонів (повагонний продаж). Схема повагонного продажу передбачає, що реалізація місць починається з одного вагону кожного типу (СВ, купейний, плацкартний). Наступний вагон цього типу відкривається для продажу лише тоді, коли у вагоні визначеного типу залишиться менше 9 місць.

Незадіяні вагони поїзда відчіпляються й вводяться до складу поїздів , на які існує підвищений попит.