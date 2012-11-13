Антимонопольний комітет вийшов у соцмережі

Антимонопольний комітет України представив корпоративні сторінки у соціальній мережі Facebook та мережі мікроблогів Twitter. Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМКУ.

Як повідомляється, на сторінках розміщуватимуться новини Комітету, інформація про діяльність його структурних підрозділів та актуальні питання у сфері захисту конкуренції.

Коментуючи подію, голова Комітету Василь Цушко, зокрема, зазначив: «Упевнений, що таке спілкування допоможе органам Антимонопольного комітету України оперативно реагувати на проблеми бізнесу і громадян з метою розвитку добросовісної конкуренції та реалізації конкурентної політики України», - цитує прес-служба слова глави АМКУ.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України за 9 місяців 2012 року почав розслідування 507 справ на 164 ринках, у тому числі аграрному, паливному, на ринках надання послуг ЖКГ та у сфері охорони здоров'я.