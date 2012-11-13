УЗ: іменні квитки дозволять вдосконалити облік електронних квитків

Ідентифікація проїзного документа за прізвищем та ім'ям пасажира дозволить удосконалити систему обліку електронних квитків для подальшого чіткого контролю факту проїзду пасажира в потязі, щоб уникнути непорозумінь при оформленні і поверненні проїзних документів, при посадці пасажира в поїзд і укладанні договору страхування.

Про це УНІАН повідомив перший заступник начальника Головного пасажирського управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Ігор Бреус.

«Відмовляючись від бланків суворої звітності, контроль за обігом квитків, їх справжністю повинен бути збережений. Одним з методів ведення контролю є їх іменна ідентифікація з пасажиром. Тому вводимо оформлення проїзних документів із зазначенням прізвища та імені пасажира. Такі правила діють, наприклад, в авіаційному транспорті», - сказав він.

За словами І.Бреуса, з 25 грудня 2012 електронний квиток діятиме в поїздах «Інтерсіті+», з весни 2013 року - у фірмових пасажирських поїздах, а потім і у всіх інших.

При оформленні проїзних документів на всі поїзди, крім регіональних, в них будуть вноситися ім'я і прізвище пасажира, для якого купується проїзний документ. Оформлення здійснюватиметься при пред'явленні документів, що посвідчують особу - паспорта, тимчасового посвідчення громадянина України, паспорта для виїзду за кордон, дипломатичного або службового паспорта, посвідчення особи моряка, проїзного документа дитини, свідоцтва про народження дитини або інших документів, що засвідчують особу і містять інформацію про дату народження дитини, військового квитка, посвідчення водія, студентського квитка.

При оформленні квитків через Інтернет прізвище, ім'я та по батькові особи, на яку оформляється проїзний документ, вказує власник платіжної картки, який і буде нести відповідальність за правильність написання імені та прізвища пасажира, для якого замовляється квиток.

Посадку в поїзд зможе здійснити та людина, чиє ім'я вписане власником платіжної картки в якості пасажира.

Посадка в поїзд буде здійснюватися при пред'явленні проїзного документа і одного з вищевказаних документів, що засвідчують особу пасажира.

Згідно з планами Міністерства інфраструктури, на залізничних вокзалах планується встановити термінали самообслуговування, за допомогою яких пасажири зможуть купувати квитки.

Як повідомляв УНІАН, за словами І.Бреуса, вже найближчим часом, з внесенням змін до податкового законодавства, «Укрзалізниця» відмовиться від бланків суворої звітності, що дозволить щорічно економити не менше 50 млн грн.