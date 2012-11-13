Залізничне господарство сигналізації і зв'язку вимагає щорічних 1,6 млрд грн

Орієнтовна щорічна потреба у фінансуванні господарства сигналізації та зв'язку залізниць України становить 1,6 млрд грн, а реальних коштів, передбачених зведеним фінансовим планом залізниць України, виділяється набагато менше.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, у 2010 році залізниці отримали на облаштування пристроїв сигналізації 331 млн грн, в 2011 році у зв'язку зі значним обсягом робіт з підготовки до проведення Євро-2012 - рекордні 1,332 млрд грн, у 2012 - 898 млн грн, а на 2013 рік заплановано 300 млн грн.

Всього для здійснення повної заміни фізично і морально зношеного обладнання залізничної автоматики й зв'язку, яке відпрацювало наднормативний термін експлуатації, необхідні кошти в розмірі 23,9 млрд грн.

Значне недофінансування модернізації основних фондів протягом останніх 20 років призвело до морального і фізичного старіння господарства. Постійно погіршується стан основних засобів станційної електричної централізації, керуючих стрілками і сигналами. Зокрема, в 2007 році з 36,825 тис. одиниць обладнання за межами нормативного терміну експлуатувалося 64%, в 2010 році вже 68%, в 2012 зношеність досягла майже 70%.

Аналогічна ситуація з пристроями автоматичного блокування на перегонах. В даний час з 13,390 тис. км автоблокування вже відпрацювали нормативний термін експлуатації 10,951 тис. км, що становить 82%.

Роботу залізниць забезпечують 854 автоматичні телефонні станції, з яких 66,4% - морально застарілі аналогові, а 476 АТС (55,7%) відпрацювали нормативний термін. Крім того, в експлуатації на залізницях знаходиться близько 56 тис. стаціонарних, локомотивних радіостанцій, 48% яких відпрацювали свій ресурс.

Довідка УНІАН. Структура господарства сигналізації та зв'язку залізниць України складається з 64 дистанцій сигналізації та зв'язку і 5 дистанцій зв'язку, які безпосередньо виконують роботи з обслуговування та модернізації пристроїв та систем залізничної автоматики й зв'язку.

Основними завданнями господарства є: забезпечення стійкої безперебійної роботи пристроїв і систем залізничної автоматики й зв'язку, реалізація заходів, спрямованих на підвищення безпеки руху поїздів і надійності роботи пристроїв, удосконалення технології технічного обслуговування пристроїв і систем з метою підвищення якості експлуатаційної роботи і забезпечення безпечного і безперебійного руху поїздів, здійснення модернізації та заміни фізично зношених та морально застарілих пристроїв і систем.