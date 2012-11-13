Продажі автомобілів в Україні зросли на 32%

Продажі автомобілів на ринку України у жовтні 2012 року зросли на 32%, порівняно з жовтнем 2011 року, досягнувши показника 35,027 тис. автомобілів. Про це повідомляється в звіті організації УкрАвтоПром.

Згідно з повідомленням, ринок легкових автомобілів за жовтень виріс на 28% щодо жовтня 2011 р. - до 23,528 тис. авто, комерційних автомобілів - на 43% - до 11,003 тис. шт. Новий транспорт становить 98% від загального числа реєстрацій легкового транспорту, в сегменті комерційної техніки - 21%, в частині автобусів - 63%. Частка автотранспорту, виробленого в Україні, становила 18%, показавши негативну тенденцію.

Як повідомляють в організації, лідером на ринку продажів нових легкових автомобілів в Україні в жовтні 2012 р. залишився бренд Hyundai (2066 авто), на другому місці по продажах ВАЗ (1890 авто), на третьому місці - ЗАЗ (1840). Далі йдуть КIA і Skoda.

У комерційному сегменті нового транспорту перше місце зберіг FIAT - 346 шт., за ним VOLKSWAGEN - 317 авто, на третьому місці КАМАЗ - 285 автомобілів. Також до п'ятірки увійшли Renault і ГАЗ.

На ринку автобусів в жовтні лідирувала продукція «Бориспільського автозаводу» з кількістю продажів 66 одиниць. Далі за обсягами продажів у жовтні слідують: I-VAN - 42 шт., УАЗ - 40 шт., ГАЗ - 36 шт. і Богдан - 30 автобусів.

«Всього за 10 місяців поточного року в Україні було реалізовано та поставлено на облік в ДАІ 291 587 автотранспортних засобів, що на 24% більше аналогічного показника 2011 року. З цієї кількості легкових автомобілів - 198 111 шт. (+17%), комерційних авто - 88 609 шт. (+44%) і 4867 автобуса (+29%)» - повідомляється в прес-релізі УкрАвтоПрому.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 9 місяців 2012 р. продажі нових автомобілів в Україні збільшилися на 23% - до 256,6 тис. штук.

Виробництво легкових автомобілів в Україні за 9 місяців 2012 р. скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 23,5% - до 54 949 одиниць.