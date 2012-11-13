Кабмін скоротив «Укравтодору» обсяг запозичень під держгарантії на 1,6 млрд грн

Кабінет Міністрів скоротив обсяг зобов'язань за запозиченнями під державні гарантії «Укравтодору» в 2012 році на 1,6 млрд грн - до 4,295 млрд грн.

Про це йдеться в постанові № 1033 від 5 листопада 2012 року, текст якої розміщено на урядовому порталі.

Згідно з документом, державні гарантії надаються в межах їх загального обсягу, встановленого законом «Про державний бюджет України на 2012 рік», за умови, що розмір зобов'язань за запозиченнями «Укравтодору» не перевищує 4,295 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України постановою від 14 травня 2012 №393 затвердив Порядок та умови надання у 2012 році державних гарантій для забезпечення виконання зобов'язань Державного агентства автомобільних доріг («Укравтодор»).

Державні гарантії надаються у межах загального обсягу, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", за умови, що розмір зобов'язань за позиками "Укравтодору" не перевищує 5,9 млрд грн.

Запозичення використовуються для фінансування будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту автомобільних доріг загального користування, в тому числі, будівництва автомагістралі через Дніпро в Запоріжжі, придбання дорожньої техніки та обладнання для дочірніх підприємств ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України».

Нагадаємо, в 2011 році Кабмін надав держгарантії «Укравтодору» за умови зобов'язань за кредитами не більше 3 млрд грн.