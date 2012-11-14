Пасажирські перевезення можуть скоротитися у 1,5 раза через недофінансування

Через те, що з державного бюджету України систематично не виділяються кошти на оновлення пасажирського рухомого складу, можливості залізниці з перевезення пасажирів без оновлення пасажирського парку протягом найближчих п'яти років скоротяться в 1,5 раза - з 60,5 млн до 40 млн пасажирів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), за прогнозами фахівців залізничного транспорту, загальна потреба України в перевезенні пасажирів залізничним транспортом, крім приміського сполучення, становить близько 60,5 млн осіб на рік.

При цьому потенційний обсяг пасажирських перевезень з урахуванням наявного парку пасажирських вагонів без його поновлення та з урахуванням списання (крім приміського сполучення) зменшиться у 2013 році на 200 тис. осіб, в 2014-му - на 4,9 млн, в 2015-му - на 3,1 млн, в 2016-му - на 4,3 млн і в 2017 році - на 1,2 млн осіб.

Таким чином, залізниці України, використовуючи наявний парк пасажирських вагонів без його поновлення та з урахуванням списання, зможуть перевезти в 2012 році 54 млн осіб, в 2013 р. - 53,8 млн, в 2014 р. - 48,9 млн, в 2015 р. - 45,8 млн, у 2016 р. - 41,5 млн і в 2017 році - 40,3 осіб.

«Парк пасажирських вагонів, який дістався залізницям України у спадок від СРСР, неминуче виходить з ладу. Темпи старіння пасажирського рухомого складу значно перевищують темпи оновлення, які може запропонувати сама залізниця», - наголошують в «Укрзалізниці».

За інформацією «Укрзалізниці», на цей день парк пасажирських вагонів становить 6887 вагонів, з них тільки 2985 (43%) працюють у межах нормативного терміну експлуатації, 3644 (53%) працюють з продовженим терміном експлуатації і 258 (4%) знаходяться за межами нормативного терміну експлуатації.

Щорічно 3944 пасажирських вагони потребують проведення планових ремонтів. З них 2680 (68%) потребують деповського ремонту і 1264 (32%) - капітального ремонту. Вартість проведення планових ремонтів становить 1,5 млрд грн на рік.

У 2013 році дефіцит пасажирських вагонів становитиме 360 вагонів, у 2014 р. - 580 вагонів, у 2015 р. - 1465 вагонів, у 2016 р. - 1869 вагонів і в 2017 році - 2364 вагонів.

Крім того, через відсутність фінансування дефіцит пасажирських локомотивів-електровозів в 2012 році становитиме 34 електровози, в 2013 р. - 64 електровози, в 2014 р. - 102 електровози, в 2015 р. - 143 електровози, в 2016 р. - 175 електровозів і в 2017 році - 213 електровозів.

На сьогодні у зв'язку зі старінням парку пасажирських локомотивів і їх зростаючим дефіцитом залізничники перевели 125 вантажних локомотивів на здійснення пасажирських перевезень.

««Укрзалізниця» вже подала на розгляд Міністерства інфраструктури проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік, згідно з яким пропонується в 2013 році спрямувати з державного і місцевих бюджетів понад 2,7 млрд грн на оновлення пасажирського рухомого складу. Зокрема, пропонується спрямувати ці кошти на закупівлю 200 купейних вагонів, 41 вагона для перевезення інвалідів, 7 спеціальних службово-технічних вагонів», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, за результатами досліджень ринку залізничних перевезень, проведених компанією AT Kearney, на оновлення пасажирського вагонного парку необхідно до 2015 року 8,2 млрд грн інвестицій, в 2020 р. - 14,2 млрд грн, на оновлення парку пасажирських локомотивів - 6,9 млрд грн і 16,3 млрд грн відповідно.