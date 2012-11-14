Дохід «Київстару» виріс на 11%

Загальний дохід компанії «Київстар» у 3-му кварталі 2012 року виріс на 11% в порівнянні з 2-м кварталом 2012 року і на 4% в порівнянні з 3-м кварталом 2011 року і становить 3,6 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Чинником зростання стало збільшення доходу від мобільного та фіксованого сегментів, а також продаж смартфонів.

Дохід компанії в мобільному сегменті зріс за звітний період на 12% в порівнянні з показником 2-го кварталу 2012 року (порівняно з аналогічним періоду 2011 року зростання становить 3%) і становить 3,33 млрд грн. Це, за даними компанії, відбулося за рахунок зростання активної абонентської бази на 2%, або на 473 тис. абонентів, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Кількість абонентів мобільного зв'язку становить більше 25,2 млн осіб. При цьому за звітний період кількість смартфонів в мережі компанії щодо 2-го кварталу 2012 року збільшилася на 468 тис., у т.ч. Apple iPhone - на 43 тис.

Дохід у сегменті фіксованого бізнесу збільшився на 11% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і на 6% щодо попереднього кварталу 2012 року, і становить 284 млн грн. Тут основним драйвером стало 60%-ве зростання доходів послуги «Домашній Інтернет», що обумовлено значним, на 70% (на 227 тис. абонентів), збільшенням абонентської бази фіксованого сегменту бізнесу, яка по підсумками 3-го кварталу 2012 року становить 551 тис . домогосподарств.

Показник EBITDA збільшився в порівнянні з 2-м кварталом 2012 року на 13%, або на 219 млн грн, (знизився в порівнянні з 3-м кварталом 2011 року на 1%, або на 21 млн грн) і на кінець звітного періоду становить 1 849 млн грн. При цьому показник EBITDA маржа виріс на 1 п.п. в порівнянні з 2-м кварталом 2012 року - до 51,2% (знизився в порівнянні з 3-м кварталом 2011 року на 2,5 в.п.).

У 3-му кварталі 2012 року інвестиції компанії у збільшення ємності мережі та модернізацію обладнання становили 428 млн грн. Всього в 2012 році оператор інвестував у розвиток мережі 1246 млн грн. Зокрема, в 3-му кварталі 2012 року «Київстар» модернізував інфраструктуру мережі мобільного зв'язку, встановивши в Києві перший в Україні комутатор по технології Blade Systems, який підтримує різні стандарти мобільного зв'язку - від 2,5 G до LTE, до кінця 2012 року оператор включить ще шість додаткових вузлів у Львові, Рівному, Харкові, Дніпропетровську, Сімферополі та Києві.

За підсумками 1-го півріччя 2012 року частка «Київстар» в загальному обсязі всіх інвестицій телеком-галузі України становить 65,5%.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори - АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден Телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії становить більше 25,2 млн, абонентів широкосмугового доступу в Інтернет - більше 500 тис. Загальний дохід «Київстар» у 2011 році становив майже 13,1 млрд грн.

Чистий прибуток "Київстару" за 2011 рік - 4,072 млрд грн.