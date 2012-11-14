"АероСвіт" пропонує знайомство з попутниками через соцмережі на етапі бронювання квитка

Авіакомпанія «АероСвіт — Українські авіалінії» і компанія SeatID впровадили послугу, яка дає змогу пасажирам на етапі бронювання й онлайн-придбання квитка одержати інформацію про попутників і встановити з ними контакт у популярних соціальних мережах.

Як повідомляє «АероСвіт», скористатися послугою можна, обравши опцію SeatID у формі онлайн-бронювання. Пасажирові буде запропоновано авторизуватися в системі за допомогою аккаунтів у мережах Facebook або LinkedIn. Відтак він одержить доступ до зображень та іншої інформації профілю (у соцмережах) пасажирів запитуваного рейсу, які погодилися на ідентифікацію через SeatID. Таким чином, пасажирам «АероСвіту», надається можливість заздалегідь познайомитися з попутниками з урахуванням їх соціальних переваг і інтересів.

«Посилюючи активність у соціальних мережах, компанія виходить на новий рівень спілкування з клієнтами. Зовсім недавно «АероСвіт», відкрив доступ до онлайн-сервісів на своїй сторінці у Facebook. А зараз ми пропонуємо додаткові комунікаційні можливості, які дають змогу пасажирам розширити коло контактів у соціальних мережах, включаючи в нього своїх попутників", - сказав перший заступник генерального директора авіакомпанії «АероСвіт» з комерційної роботи Антон Маттіс.

Послуга SeatID надається на безкоштовній основі для подорожуючих, які купують квитки в режимі онлайн на сайті «АероСвіту».

При цьому SeatID дотримується політики суворої конфіденційності, яка дозволяє користувачеві самостійно контролювати ступінь доступу до особистої інформації з профілю в соціальних мережах. Персональні дані, вказані пасажиром у процесі купівлі квитка, не відображаються.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «АероСвіт», – Українські авіалінії» заснована в 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, зокрема сім трансконтинентальних безпосадочних повітряних ліній.

Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 20 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190 і ATR-72.

«АероСвіт» разом з авіакомпаніями "Дніпоравіа" і "Донбасаеро" є членом стратегічного альянсу "Українська авіаційна група".

SeatID – компанія, яка пропонує рішення із "соціального розсаджування", яке дає змогу авіапасажирам вибирати попутників на основі їх профілів і переваг у соціальних мережах.