Air Berlin скоротить кожного десятого працівника в рамках програми економії

Другий за величиною перевізник у Німеччині після Lufthansa - авіакомпанія Air Berlin - має намір скоротити близько 10% персоналу в рамках нової програми економії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на німецький телеканал n-tv.

Усього в Air Berlin працює близько 9,3 тисячі осіб. У компанії не підтвердили, але і не спростували повідомлення про майбутні звільнення.

У середині жовтня Air Berlin оголосила про плани запустити нову програму зниження витрат під назвою Turbine 2013. Скільки коштів планує заощадити перевізник, поки невідомо. 15 листопада компанія повинна опублікувати фінансові результати за підсумками роботи в третьому кварталі поточного року.

Раніше інші великі авіакомпанії в Європі також оголосили про заходи для підвищення ефективності бізнесу і скорочення витрат. Так, Lufthansa планує звільнити до 3,5 тисячі співробітників, а іспанська Iberia - 4,5 тисячі. У Air France-KLM Group планують зменшити кількість персоналу на 1,3 тисячі в голландському підрозділі і ще на п'ять тисяч - у французькому. Найбільший в Скандинавії перевізник SAS Group розпродасть активи на 440 мільйонів доларів, знизить зарплати і скоротить 800 робочих місць, пише Lenta.ru.

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