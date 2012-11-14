Чистий прибуток «МТС Україна» у 3-му кварталі зріс на 85,2%

Чистий прибуток оператора мобільного зв'язку «МТС Україна» у 3 кварталі 2012 року зріс на 85,2% порівняно з 3 кварталом 2011 року і становив 664,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Дохід за звітний період зріс на 6,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (на 11% у порівнянні з 2 кварталом 2012 року) і становив 2,66 млрд грн. За даними компанії, зростання доходів пов'язано з привабливістю пропозицій МТС і, як наслідок, з високою активністю нинішньої абонентської бази та підключенням нових абонентів.

Показник OIBDA (операційний прибуток до вирахування зносу основних засобів і амортизації нематеріальних активів) зріс на 16% у річному обчисленні (на 13,8% - у порівнянні з 2 кварталом 2012 року), і становив понад 1,41 млрд грн. Маржа OIBDA зросла на 4,2% щодо попереднього року (1,2% - щодо попереднього кварталу) і становить 53,1%.

За даними компанії, рівень трафіку на одного абонента на місяць (MOU) становить 610 хвилин. Високі обсяги споживання в поєднанні із впливом чинника сезонності забезпечили зростання і дохід з одного абонента на місяць (ARPU), який за звітний період зріс на 10% у порівнянні з 2 кварталом 2012 року (3,7% у порівнянні з 3 кварталом 2011 року), становивши майже 44 грн.

Зберігаються високі обсяги споживання додаткових послуг, частка доходів від яких у 3 кварталі становить 26% від загальної виручки. Зростання доходів від додаткових послуг у 3 кварталі 2012 року становило 8% у порівнянні з 2 кварталом 2012 року і 7% у порівнянні з 3 кварталом 2011 року. Основним каталізатором стали послуги передачі даних, ріст яких у квартальному і в річному обчисленні становив 11% і 12% відповідно.

Кількість абонентів «МТС Україна» за підсумками 3 кварталу 2012 року, включаючи абонентів мережі CDMA, становила майже 20,1 млн, що на 2,3% більше, ніж у 2 кварталі 2011 року.

Капітальні витрати компанії за 9 місяців 2012 року становили 68,1 млн дол.

Консолідований чистий прибуток по групі МТС (власник ВАТ МТС, Росія) у 3 кварталі 2012 року становив 630 млн дол. у порівнянні із збитком у 681,8 млн дол. у 2 кварталі 2012 року (був пов'язаний зі списанням у розмірі 1,08 млрд дол. у другому кварталі 2012 року через знецінення активу в Узбекистані). У річному обчисленні цей показник зріс на 74%.

Консолідована виручка групи МТС в 3 кварталі 2012 року не змінилася в квартальному обчисленні (знизилася в річному обчисленні на 4,4%) і становила понад 3,13 млрд дол.

Консолідований показник OIBDA групи МТС в 3 кварталі 2012 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 4,2% (без змін у квартальному) і становив понад 1,37 млрд дол. Маржа OIBDA у 3 кварталі 2012 року залишилася без змін у квартальному і річному обчисленні і становила 44%.

Капітальні витрати групи за 9 місяців 2012 року становили понад 1,8 млрд дол.

Довідка УНІАН. Мережа ПАТ «МТС Україна» охоплює більше 98% території України, на якій проживає 99% населення. Компанія обслуговує 19,4 млн абонентів. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні ТелеСистеми» (Росія).

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