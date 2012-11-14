Південна залізниця з грудня змінить маршрут поїзда «Луганськ-Київ»

З 1 грудня (по обороту з Києва - 2 грудня) поїзд № 126/125 «Луганськ-Київ» буде курсувати через Люботин, Смородине, Суми, Ворожбу (замість Люботин, Вакуленці, Полтаву-Київську, Миргород, Гребінку).

Про це повідомляє прес-служба Південної залізниці.

За її даними, з Луганська з 1 грудня поїзд № 126/125 відправлятиметься о 14.14, прибуватиме до Києва - о 10.10. Зупинки на станціях ПЗ: Кислівка 20.43-20.45, Куп'янськ-Вузол. 21.07-21.32, Шевченкове-Півд. 22.17-22.20, Чугуїв 23.03-23.06, Харків-Пас. 0.23-0.43, Люботин 1.22-1.24, Богодухів 2.16-2.18, Кириківка 2.54-2.56, Смородине 3.17-3.27, Суми 4.30-4.37.

З Києва з 2 грудня поїзд № 126/125 відправлятиметься о 14.38, прибуватиме до Луганська о 10.42. Зупинки на станціях ПЗ: Суми 20.27-20.37, Смородино 21.42-21.44, Кириківка 22.02-22.04, Богодухів 22.41-22.43, Люботин 23.40-23.42, Харків-Пас. 0.15-0.41, Чугуїв 1.43-1.45, Шевченкове-Півд. 2.26-2.28, Куп'янськ-Вузол. 3.14-3.34, Кислівка 3.55-3.57.

Також у зв'язку із зміною маршруту поїзда № 126/125 змінюється розклад руху деяких приміських поїздів.