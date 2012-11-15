Дефіцит зерновозів в 2015 році становитиме 7,5 тис. вагонів

Дефіцит вагонів-зерновозів через фізичну зношеність рухомого складу в 2013 році становитиме 2 тис. штук, в 2014 році - близько 4,5 тис., а в 2015 року - понад 7,5 тис. зерновозів.

Такий прогноз УНІАН озвучив заступник начальника Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Петренко.

Він також зазначив, що робочий парк зерновозів «Укрзалізниці» на сьогодні становить 8650 вагонів, однак понад 20% інвентарного парку зерновозів перебуває за межами України.

«Оскільки вагони мають юридичний статус вагонів інвентарного парку, то «Укрзалізниця» не має жодних реальних важелів для прискорення процесу повернення зерновозів до України. Найближчим часом очікувати ці вагони марно», - сказав В.Петренко.

Крім того, він зазначив, що «як правило, інвентарний рухомий склад повертається з-за кордону в такому стані, що потребує капітального ремонту».

Також, за словами В. Петренка, ситуацію з нестачею вагонів-зерновозів ускладнює поширене з боку зернотрейдерів порушення строків завантаження-вивантаження.

«У результаті дефіцитний рухомий склад простоює, чекаючи машини з зерном, потім простоює, очікуючи кораблі в портах, перетворюючись на мобільні склади на колесах. За умов кращої організації завантаження-вивантаження з боку вантажовласників нинішньої кількості зерновозів «Укрзалізниці» в цьому році всім би вистачило», - сказав він.

В.Петренко нагадав, що у зв'язку із зростанням заявок на перевезення зернових вантажів, у т.ч. продуктів їх переробки підприємствами України, «Укрзалізниця» з 25 вересня 2012 року ввела тимчасове обмеження на завантаження вантажів, крім зернових вантажів, макухи, комбікормів, шроту і жому, у вагони-зерновози інвентарного парку.

Крім того, для зменшення дефіциту вагонів-зерновозів залізничники ініціювали відправку гранульованого лушпиння соняшника у напіввагонах з упаковкою «біг-бег», в результаті чого в жовтні 2012 року на експорт в альтернативному рухомому складі відвантажено 1069 вагонів гранульованого лушпиння соняшника.

Довідка УНІАН. За інформацією «Укрзалізниці», обсяги перевезень зерна на експорт за 10 місяців зросли на 211,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року і становили 14,3% від загального обсягу залізничних перевезень.

У внутрішньому сполученні обсяги перевезень зерна та продуктів помелу за 10 місяців поточного року становили 1,511 млн тонн, що на 28% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.