У Голосіївському районі Києва реконструюють транспортний вузол біля Південного мосту

У Голосіївському районі столиці до 2016 року реконструюють транспортний вузол на правобережних підходах до Південного мосту зі з’їздами з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, розпорядження про затвердження проекту реконструкції об’єкту підписав голова КМДА Олександр Попов.

Згідно із проектом на перетині вулиць Саперно-Слобідської та Кіквідзе буде реконструйовано 4 з’їзди та тротуари на них, ще 2 з’їзди – на перетині вулиці Кіквідзе та Столичного шосе. Також буде оновлено 2 естакади та 13 підпірних стін. Реконструюють дорожнє покриття та тротуари на Столичному шосе та вул. Кіквідзе в межах зазначеного транспортного вузла.

При укладанні замовником договору підряду на будівництво, розширення, реконструкцію та капітальний ремонт об’єкта обов’язково буде передбачено умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановлено гарантійні строки експлуатації.

Тривалість виконання робіт становить 39 місяців.