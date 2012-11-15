«Укрзалізниця»: вартість перевезення зернових на експорт знизилася на 22%

Вартість залізничного перевезення зернових на експорт у доларовому еквіваленті з 2008 до 2010 року зменшилася на 36,7%, а з 2008 року до теперішнього часу – на 22%.

Про це УНІАН повідомив заступник начальника Головного комерційного управління Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Петренко.

«Левова частка обсягів зернових вантажів перевозиться саме на експорт, й ціни на зерно, як, утім, і послуги портів, визначаються в доларах США. Оскільки залізничні тарифи на перевезення вантажів визначаються в національній валюті, залізниці України, починаючи з 2008 року, відчули на собі всю тягар девальваційного пресу», – сказав він.

За словами В.Петренка, з жовтня 2008 року загальний рівень тарифів на внутрішні вантажні перевезення залізничним транспортом залишається незмінним.

Індексація тарифів на експортно-імпортні вантажні залізничні перевезення на 2,2% щомісячно до кінця року була проведена лише в березні 2011 р. При цьому тарифи на перевезення зернових вантажів залізничним транспортом у межах України залишилися без змін.

З урахуванням індексації тарифів на перевезення експортного зерна рівень українського залізничного тарифу станом на жовтень 2012 року на відстань 500 км становить 11,93 дол. США за 1 тонну.

Для порівняння: вартість перевезення 1 тонни експортного зерна залізницями Російської Федерації становить 15,97 дол., залізницями країн Європи – від 27,93 до 59,75 дол. за 1 тонну.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує дефіцит вагонів-зерновозів через фізичну зношеність рухомого складу в 2013 році на рівні 2 тис. штук, у 2014 році – близько 4,5 тис., а в 2015 році – понад 7,5 тис. зерновозів.

Довідка УНІАН. Всього інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,5 тис. вагонів, робочий парк зерновозів – 8650 вагонів, проте понад 20% інвентарного парку зерновозів знаходиться за межами України.

За інформацією «Укрзалізниці», обсяги перевезень зерна на експорт за 10 місяців зросли на 211,7%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року й становили 14,3% від загального обсягу залізничних перевезень.

У внутрішньому сполученні обсяги перевезень зерна і продуктів помелу за 10 місяців поточного року становили 1,511 млн тонн, що на 28% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.