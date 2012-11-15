На станції столичного метро «Либідська» до 29 грудня - ремонт ескалатора

Сьогодні метрополітенівці розпочали капітальний ремонт ескалатора №1 на станції «Либідська» Куренівсько-Червоноармійської лінії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, роботи триватимуть до 29 грудня поточного року.

У столичному метрополітені наголошують, що під час проведення ремонтних робіт зазначений ескалатор не працюватиме для перевезення пасажирів.

З метою забезпечення безперебійної роботи ескалаторів №2 та №3, що продовжуватимуть працювати, на станції «Либідська» чергуватиме оперативно-виробничий персонал метрополітену.

Також наразі триває капітальний ремонт ескалатора №2 верхнього нахилу на станції «Дорогожичі» Сирецько-Печерської лінії. Завершення ремонтних робіт заплановане на 6 грудня поточного року.