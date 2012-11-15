На 27-29 грудня з Києва до турцентрів Західної України у продажу залишається 6 тис. залізничних квитків

На передноворічні дати 27-29 грудня з Києва у напрямку до міст Західної України на сьогодні залишається у вільному продажу 5,756 тис. місць з 18,203 тис., запропонованих залізницями України з Києва до Ужгорода, Львова та Івано-Франківська.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), станом на 9:00 15 листопада з Києва до Ужгорода на передсвяткові дати з 7,932 тис. запропонованих місць залишається 2,19 тис. місць.

З Києва до Львова на передсвяткові дати з 4,958 тис. запропонованих місць у вільному продажу залишається 1,55 тис. місць. Крім того, у вільному продажу залишаються 1 тис. 016 місць на швидкісні денні потяги Інтерсіті+ «Український експрес».

З Києва до Івано-Франківська на передсвяткові дати з 4,23 тис. запропонованих місць у вільному продажу залишається 1 тис. місць.

Крім того, на 27-29 грудня з Києва до Сімферополя з 8,767 тис. запропонованих місць у вільному продажу залишається 4,45 тис. квитків.

«Укрзалізниця» нагадує, що з 00 год. 00 хв. 16 листопада буде відкрито продаж квитків на 30 грудня 2012 року.

«Укрзалізниця» проводить моніторинг попиту пасажирів, щоб у разі потреби збільшувати склад потягів за найпопулярнішими напрямками.

Довідка УНІАН. Додаткові потяги для залізниць України є збитковими, оскільки їх завантаженість не перевищує 50%.

Залізниці України за період новорічних і різдвяних свят 2012 року перевезли 2,141 млн. пасажирів, зокрема 167,642 тис. - у додаткових потягах.