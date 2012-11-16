Одеська залізниця завершує капремонт Центру профрозвитку персоналу

Одеська залізниця завершує капітальний ремонт у Центрі професійного розвитку персоналу ОЗ.

Як повідомляє ОЗ, ремонт виконують працівники Вапнярського будівельно-монтажного поїзда № 687.

На сьогодні завершено капітальний ремонт на загальну суму майже 800 тис. грн двоповерхового навчально-побутового корпусу, у якому розміщуються 14 аудиторій, лабораторія, бібліотека і 42 кімнати відпочинку.

На території Центру ведуться роботи з реконструкції одноповерхового навчально-побутового корпусу, у якому будуть облаштовані аудиторія для підготовки помічників машиніста, тренажерний зал, актовий зал і кімнати відпочинку на двадцять чоловік.

У Центрі з восьми напрямків професійної підготовки учнів близько 200 залізничників.