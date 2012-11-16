Придніпровська залізниця за 10 місяців збільшила перевезення пільговиків електричками до 5,682 млн пасажирів

Придніпровська залізниця (ПЗ) за 10 місяці 2012 року перевезла приміськими електропоїздами 5,682 млн пільговиків - на 2% більше, ніж за січень-жовтень 2011 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, у жовтні 2012 року дорога збільшила перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні на 7%, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, - до 616,1 тис. пасажирів.

Сума відшкодувань із місцевих бюджетів за пільгові перевезення у жовтні 2012 року становила 3,8 млн грн - на 52% більше, ніж у жовтні 2011 року, за 10 місяців 2012 року - до 27,9 млн грн, що 23,5% більше, ніж за 10 місяців 2011 року.

Водночас ПЗ відзначає, що компенсаційні виплати за 10 місяців 2012 року становлять лише 59,1% від суми фактичних перевезень.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПЗ відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше ніж половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.