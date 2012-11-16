Південна залізниця підвищила продуктивність локомотивів на 13%

Південна залізниця (ПЗ) підвищила продуктивність локомотивного парку на 13% - до 1,516 млн т/км брутто на добу за рахунок формування вантажних поїздів підвищеної ваги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Південної залізниці, за 9 місяців 2012 року залізниця сформувала 26,88 тис. поїздів підвищеної ваги і довжини, що дозволило перевезти понад норму 25,257 млн тонн вантажів.

Середньодобовий пробіг локомотива виріс на 8,1% - до 507 км на добу.

Формування поїздів підвищеної ваги і довжини використовується для формування вантажних поїздів і передбачає, що до складу поїзда замість нормативних 57 вагонів включаються 65-70 вагонів. Вага поїзда таким чином зростає з нормативних 6 тис. тонн до близько 8 тис. тонн.

У поїздах підвищеної ваги можуть використовуватися 2 локомотиви. Водночас, як повідомили УНІАН у ПЗ, на території дороги необхідність в двох локомотивах виникає в напрямку Куп'янськ - Красний лиман, де на ділянці протяжністю 20 км другої локомотив «підштовхує» поїзд.

Як повідомляв УНІАН, Південна залізниця за 10 місяців 2012 року збільшила перевезення вантажів на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 17,658 млн тонн вантажів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розташована на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних колій перевищує 4000 км. Залізниця забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів людей.

ПЗ за 6 місяців 2012 року збільшила чистий прибуток на 34,69% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 53,219 млн грн.