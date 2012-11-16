Південна залізниця за 10 місяців збільшила перевезення вантажів на 5%

Південна залізниця (ПЗ) за 10 місяців 2012 року збільшити перевезення вантажів на 5,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 17,658 млн тонн вантажів.

Про це УНІАН повідомили в ПЗ.

Нагадаємо, ПЗ обрала банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південна залізниця - одна з найстаріших залізниць Російської імперії (1869 р.) і одна з найбільших залізниць нинішньої України.

Залізнична мережа дороги розміщена на північному сході України. Її протяжність перевищує 3000 км, розгорнута довжина головних шляхів перевищує 4000 км. Дорога забезпечує транспортне обслуговування регіону з видобувною промисловістю, машинобудівною індустрією і сільським господарством - це шість областей з населенням близько 20 мільйонів осіб.

ПЗ за 6 місяці 2012 року збільшила чистий прибуток на 34,69% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 53,219 млн грн.