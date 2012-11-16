Італія надала Україні тисячу додаткових дозволів на автоперевезення

Генеральна дирекція дорожнього транспорту і інтермодальності Міністерства інфраструктури і транспорту Італії надала українським автоперевізникам додаткову квоту дозволів на 2012 рік у розмірі 1000 штук.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, цю квоту розподілили серед перевізників за підсумками роботи в березні-жовтні 2012 року.

Водночас Мінінфраструктури зазначає, що ці італійські дозволи не забезпечені транзитними угорськими дозволами, тому відомство веде переговори з Міністерством національного розвитку Угорщини про виділення для українських перевізників на 2012 рік додаткової квоти дозволів для виконання вантажоперевезень територією Угорщини.

Довідка УНІАН. Дозвіл (autorisation) на міжнародні автомобільні перевезення - це документ, який видається Міністерству інфраструктури України іноземною державою для видачі його перевізнику України з метою в'їзду українського автотранспортного засобу на територію тієї держави, яка його надала.

Дозволи на міжнародні автомобільні перевезення видаються уповноваженими органами договірних сторін і є іноземними документами, які оформляються тільки в пунктах пропуску на державному кордоні за фактом прибуття українських автотранспортних засобів у пункт пропуску через державний кордон.

Цей дозвіл, на відміну від ліцензії, не дає право на провадження певного виду господарської діяльності.