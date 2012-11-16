Навігація Дніпром триватиме до 15 грудня

Навігація Дніпром у 2012 році триватиме орієнтовно до 15 грудня.

Як повідомляє Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті (Укрморречінспекція), до такого рішення дійшли учасники наради з представниками Укрморречінспекціі, Департаменту безпеки та Департаменту державної політики в галузі морського і річкового транспорту Мінінфраструктури, МНС, Українського гідрометеорологічного центру, підприємств галузі та зацікавлених судноплавних компаній.

«Головною умовою такого рішення стало забезпечення зацікавленими судноплавними компаніями, які будуть здійснювати перевезення вантажів у зазначений період, прийняття всіх, пов'язаних з безпекою судноплавства, ризиків на себе», - зазначає Укрморречінспекція.

Рух суден Дніпром до 15 грудня буде здійснюватися у світлий час доби за відсутності освітлювальної плавучої обстановки і за умов видимості більш ніж на три довжини суден (складів), а також наявності у судів, які буксирують чи штовхають, відповідних документів.

Український гідрометеорологічний центр з 15 листопада по 15 грудня 2012 щодоби буде надавати в ДП «Укрводшлях» інформацію щодо можливого зниження температурного режиму і льодового утворення на ділянках Дніпра від Херсона до Києва.

Укрморречінспекція, забезпечить огляд суден перед кожним рейсом на предмет робочого стану навігаційного обладнання, засобів зв'язку, наявності відкоригованих лоцманських карт водосховищ Дніпровського каскаду, дійсних судних документів, а також перевірку відповідності заявлених габаритів суден (складів) габаритам суднового шляху на Дніпро, укомплектованості екіпажів та іншим питаннням безпеки судноплавства.