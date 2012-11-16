Придніпровська залізниця підготувала до роботи взимку 277 секцій електропоїздів

Придніпровська залізниця (ПЗ) підготувала до роботи взимку 277 секцій електропоїздів, загальна вартість підготовчих робіт становила майже 2,133 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, за період осіннього комісійного огляду, який тривав з 15 вересня по 30 жовтня, на цих секціях роботи, які передбачено технічним обслуговуванням ТО-3 і поточним ремонтом ТР-1, виконано у повному обсязі, а також вжито заходів щодо поліпшенню їх санітарно-гігієнічного стану, зокрема, проведена спецмойка і впорядкування салонів.

Для забезпечення пожежної безпеки електропоїздів у зимовий період їхньої експлуатації ретельно перевірені кріплення всіх електричних дротів, наявність додаткової ізоляції в місцях їхнього контакту з різного роду поверхнями, правильність укладання дротів і кабелів на арматурі, справність пожежної сигналізації та апаратури захисту від струму короткого замикання, а також укомплектування секцій первинними засобами пожежогасіння.

Проведена ревізія систем електроопалення вагонів, перевірена справність санвузлів та систем підігріву водяних баків у вагонах, де вони є.

При підготовці електропоїздів до роботи в зимовий період виконано заміну літніх мастил на зимові, захист двигунів від попадання в них снігу, струмоприймачі електропоїздів переведені на зимовий режим роботи.