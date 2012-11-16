Вантажоперевезення в Україні за 10 місяців скоротилися на 3,9%

У січні-жовтні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 639,9 млн тонн вантажів - на 3,9% менше, ніж у січні-жовтні 2011 року.

Як повідомляє Державна служба статистики, вантажообіг транспорту в січні-жовтні ц.р. скоротився на 6,4% - до до 329,01 млрд т/км.

Перевезення вантажів на залізничному транспорті за 10 місяців 2012 року скоротились на 1,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 382 млн тонн.

Вантажообіг залізничного транспорту в січні-жовтні ц.р. становив 197,764 млрд т/км - 98,6% від рівня січня-жовтня 2011 року.

Автотранспортні підприємства в січні-жовтні 2012 р. збільшили перевезення вантажів на 1,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 148,5 млн тонн. Вантажообіг автомобільного транспорту зріс на 2,6% - до 32,378 млрд т/км.

Трубопровідний транспорт України скоротив транспортування вантажів на 18% - до 102,7 млн ​​тонн. Зокрема, перекачування аміаку скоротилося на 1,9%, газу - на 15,5%, нафти - на 31,9%. Транзит газу скоротився на 19,2%, нафти - на 19%, аміаку - на 7,5%.

Вантажообіг трубопровідного транспорту знизився на 17,8% - до 34,011 млрд т/км.

Авіаційні підприємства України в січні-жовтні 2012 року перевезли 100 тис. тонн вантажів - на 26,3% більше, ніж у січні-жовтні 2011 року. Вантажооборот авіаційного транспорту скоротився на 6,3% - до 289 млн т/км.

Підприємства водного транспорту знизили перевезення вантажів на 19,7% - до 6,6 млн тонн. Вантажообіг водного транспорту України скоротився на 26,8% порівняно з січнем-жовтнем 2011 р. - до 4,568 млрд т/км.

Нагадаємо, у січні-вересні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 574,4 млн тонн вантажів - на 3,4% менше, ніж у січні-вересні 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-вересні ц.р. скоротився на 7% - до 293,737 млрд т/км.

Довідка УНІАН. У 2011 році підприємства транспорту України перевезли 811,7 млн тонн вантажів, що на 7,47% більше, ніж за 2010 р. Вантажооборот транспорту в січні-грудні 2011 року зріс на 5,7% - до 426,4 млрд т/км .