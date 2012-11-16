«Укрзалізниця» до 1 лютого підготує новий графік руху

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») до 1 лютого 2013 року завершить роботу над новим графіком залізничного руху.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні перевезень «Укрзалізниці», і інформація про нього передається в Головний інформаційно-обчислювальний центр "Укрзалізниці" для введення в електронну систему продажу квитків та укладання книги службового розкладу руху пасажирських поїздів.

Наразі фахівці «Укрзалізниці» вже отримали пропозиції від Головних управлінь пасажирського та приміських перевезень і погоджують точки передачі пасажирських поїздів із залізничними адміністраціями Росії, Республіки Білорусь та Республіки Молдова.

«Розробка графіка міжнародних поїздів міждержавного сполучення закінчується до 1 лютого, у жовтні, листопаді та грудні фахівці з розробки графіка суміжних залізниць обмінюються точками - узгодженням часу переходу по державних стикових пунктах», - повідомив начальник відділу розробки та аналізу графіка руху поїздів Головного управління перевезень «Укрзалізниці» Віктор Лозовій.

Розробка графіка зазвичай триває 9 місяців з вересня по кінець травня.

Робота над розробкою графіка руху міжнародних пасажирських поїздів повинна бути закінчена до 1 січня.

Міжнародний графік із західними країнами набуває чинності щорічно у другу неділю грудня, з країнами СНД і Балтії - в останню неділю травня.

Починається розробка майбутнього графіка руху поїздів затвердженням швидкостей руху на всіх перегонах і станціях та наявності попереджень. Залежно від стану колії, проведених ремонтів колій, штучних споруд, земляного полотна, наявності кривих вводяться обмеження або збільшення швидкостей.

Одночасно плануються ділянки, на яких у наступному році будуть проводитися колійно-ремонтні роботи. Ремонти плануються таким чином, щоб підтримувати колії у належному стані, не знижуючи швидкості руху пасажирських поїздів на основних напрямках залізниць України та з метою можливості підвищення обсягів вантажних перевезень.

Інженери з тягових розрахунків вносять дані для всього рухомого складу, зокрема щодо його потужності, швидкості; вносяться також характеристики профілю (рельєфу місцевості), дозволені швидкості руху, довжина гонки; станції технічних зупинок поїздів для технічного обслуговування, зміни локомотивів і локомотивних бригад.

У правилах багатьох залізничних адміністрацій, наприклад, ВАТ «Російські залізниці», коректування графіка суворо заборонено, а зміни вводяться в плановому режимі, раз на рік з введенням нового графіка в останню неділю травня.

Довідка УНІАН. У чинному графіку руху поїздів на 2012-2013 роки передбачено курсування 307 пар пасажирських поїздів, 70% яких становлять швидкі і прискорені.

Із загальної кількості пасажирських поїздів 142 - міжнародні поїзди.

Максимальна дозволена швидкість пасажирського руху поїздів в Україні - 160 км/год.

У приміському русі в графіку руху задіяні більше 800 пар поїздів.

Графіком руху 2012-2013 передбачається курсування нових міжрегіональних швидкісних поїздів «Український експрес» категорії Інтерсіті+, а також швидкісного поїзда «Шкода».