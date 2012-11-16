Залізничний транспорт України за 10 місяців зберіг перевезення вантажів

Залізничний транспорт України в січні-жовтні 2012 року перевіз 382 млн тонн вантажів, що становить 98,9% показників аналогічного періоду 2011 року, повідомляє Держстат України.

За даними Держстату, вантажооборот залізничного транспорту України за 10 місяців 2012 року становив 197,764 млрд т/км - 98,6% від рівня минулого року.

Зокрема, відправлення вантажів зросло на Південно-Західній залізниці (ПЗЗ) на 9,7%, на Південній (ПЗ) - на 7,5%, на Придніпровській - на 0,4%. Водночас відправка вантажів скоротилася на Донецькій залізниці (ДЗ) на 5,3%, на Одеській (ОЗ) - на 4,6%, Львівській (ЛЗ) - на 2%.

Також Держстат повідомляє, що залізний транспорт за 10 місяців 2012 року збільшив перевезення зерна і продуктів помелу на 80%, будівельних матеріалів на 4,6%, коксу на 2,6%.

Водночас перевезення кам'яного вугілля скоротилося на 0,4%, нафти і нафтопродуктів - на 34%, руди залізної і марганцевої на 3,2%, чорних металів на 6,4%, брухту чорних металів на 29,7%, лісових вантажів на 10,1%, хімічних і мінеральних добрив на 3,2%, цементу на 9,5%.

Як повідомляв УНІАН, залізничний транспорт України в січні-вересні 2012 року перевіз 343,1 млн тонн вантажів, що становить 99,7% показників аналогічного періоду 2011 року.

У січні-жовтні 2012 року підприємства транспорту України перевезли 639,9 млн тонн вантажів - на 3,9% менше, ніж у січні-жовтні 2011 року. Вантажооборот транспорту в січні-жовтні ц.р. скоротився на 6,4% - до 329,01 млрд т/км.