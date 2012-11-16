«Укрзалізниця» в 2013 році планує придбати 30 вантажних електровозів

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує у наступному році придбати за рахунок залучених коштів 30 вантажних електровозів.

Як повідомили УНІАН у відомстві, це передбачено проектом зведеного фінансового плану залізниць України на 2013 рік.

«Укрзалізниця» відзначає, що в 2012 році закуплено лише 4 вантажні електровози з 66, які планували закупити в рамках Програми оновлення локомотивного парку.

За рахунок амортизаційних відрахувань за локомотивне господарство залізниці могли б купувати 22-24 електровози на рік, однак доходи від вантажних перевезень йдуть на перехресне субсидування збитків пасажирського сектора.

Рівень тарифів на пасажирські перевезення не відповідає економічно обгрунтованому, тарифи на перевезення вантажів жорстко регулюються державою. Разом з відсутністю державної підтримки в одержанні довгострокового банківського кредитування за прийнятними відсотками це - одні з головних причин, які не дозволяють здійснити комплексне оновлення локомотивного парку, передбачене Програмою оновлення локомотивного парку «Укрзалізниці».

При прогнозованому річному обсязі заявлених до перевезення вантажів у 607,8 млн тонн, без оновлення парку вантажних електровозів у 2017 році залізниці України зможуть забезпечити перевезення тільки 435 млн тонн вантажів, наголосили у відомстві.

На кінець 2012 року загальна кількість вантажних електровозів без оновлення парку і з урахуванням вибуття (списання) становитиме 1260 одиниць, а в 2017-му - 887.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» прогнозує, що через систематичне невиділення з державного бюджету України коштів на оновлення пасажирського рухомого складу, можливості залізниці з перевезення пасажирів без оновлення пасажирського парку до 2017 року скоротяться в 1,5 раза - з 60,5 млн до 40 млн пасажирів.