Дніпропетровська міськрада виділила близько 1,6 га під будівництво метро

Дніпропетровська міська рада на сесії 14 листопада ухвалила рішення про виділення держпідприємству «Дніпропетровська дирекція будівництва метрополітену» близько 1,6 га землі на продовження будівництва метрополітену.

Як сказано у рішенні сесії, зокрема, мова йде про виділення 3 земельних ділянок в центрі міста. Ділянку площею 0,4282 га на проспекті К. Маркса виділено для будівництва ствола №12 станції метро «Театральна», ділянку площею 0,6622 га в районі вул. Фурманова виділено для будівництва ствола №16, ділянку площею 0,4975 га виділено для будівництва бази матеріально-технічного забезпечення дирекції в районі вул. Кайдацької.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні Верховна Рада надала на безповоротній основі комунальному підприємству "Дніпропетровський метрополітен" 152 млн євро кредиту, який надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. ВР зобов'язала місто Дніпропетровськ відшкодувати державі вартість обслуговування кредиту.

Кредитну угоду між Україною та ЄБРР було підписано міністром фінансів України Юрієм Колобовим і директором Департаменту муніципальної та екологічної інфраструктури ЄБРР Жан-Патріком Марке 27 липня в Дніпропетровську.

Експлуатаційна довжина другої пускової дільниці Дніпропетровського метрополітену - 4 км. До неї увійдуть 3 нові станції - "Театральна", "Центральна" та "Музейна".