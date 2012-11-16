Через відсутність фінансування на ремонти локомотивів спрямували 18,5% необхідних коштів

Через відсутність необхідного фінансування у 2012 році з необхідних понад 4 млрд грн у рік на планові ремонти локомотивів було спрямовано лише 18,5%.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), на сьогоднішній день 603 локомотиви або 5% парку тягового рухомого складу «Укрзалізниці» експлуатується з перевищенням норми пробігу, 772 локомотиви потребують капітальних ремонтів.

За межами нормативного терміну експлуатації перебувають 3463 локомотиви або 80,1% від усього парку «Укрзалізниці», який становить 4321 одиницю. Тільки 19,9% локомотивів (858 одиниць) - не перевищують нормативний термін.

У 2012 році відпрацюють нормативний термін служби 1013 електровозів з 1334 електровозів, що входять до парку «Укрзалізниці», які задіяні у вантажному русі.

При нормативному терміні служби електровоза 30 років зношеність парку становить 90,3%, а середній вік становить понад 36 років.

У 2013 році за межами нормативного терміну виявляться ще 3 вантажні електровози, в 2015 році - 38, у 2016 році - 9 і в 2017 році - 58.

Таким чином, в умовах скорочення парку в 2017 році тільки 213 вантажних електровозів з існуючих нині не перевищать встановленого терміну експлуатації.

При нормативному терміні служби магістральних тепловозів 20 років показник їх зношеності становить 99%.

Більшість локомотивів існуючого парку, які зараз експлуатуються, потребують на 40-60% більше витрат на ремонт і поточне утримання в порівнянні з новими сучасними електровозами, мають низьку економічність і не можуть забезпечити належного підвищення швидкостей руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році залізниці України закупили тільки 4 вантажні електровози із запланованих 66, які планували закупити в рамках Програми оновлення локомотивного парку.

Довідка УНІАН. Наразі інвентарний парк тепловозів залізниць України становить 2426 одиниць.

50-70% експлуатаційних відмов тепловоза пов'язані зі станом дизеля.

Виконання капітального ремонту з продовженням терміну служби та заміна застарілого штатного тепловозного дизеля на сучасний економічний дизель становить в середньому 60% вартості нового тепловоза.