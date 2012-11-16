«Автомобільні дороги України» збільшили чистий прибуток більш ніж удвічі

Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» за січень-вересень 2012 року збільшила чистий прибуток в 2,17 раза - до 442 тис. грн.

Про це компанія повідомила в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір провести реорганізацію публічного акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» до кінця 2013 року.

Протягом 2012-2014 років планується підготувати механізм передачі доріг місцевого значення до сфери управління місцевих адміністрацій, удосконалити систему контролю технічного стану доріг та якості дорожніх робіт з визначенням нормативу витрат на утримання доріг, а також методики розрахунку витрат на дорожнє будівництво, реконструкцію і ремонт.

Згідно з розпорядженням Кабміну, до кінця 2012 року «Укравтодор» повинен сформувати інформаційно-аналітичну систему управління дорожнім господарством, а до кінця 2014 року - забезпечити підписання довгострокових контрактів на утримання доріг державного значення.

Довідка УНІАН. Публічне акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» здійснює функції господарського управління дорогами з 2002 року.

Компанія була створена на виконання Указу Президента України від 08.11.2001 №1056 шляхом передачі майна дочірніх підприємств, що входили до складу Української державної корпорації з будівництву, ремонту та утримання автомобільних доріг.

На сьогоднішній день до складу держкомпанії «Автомобільні дороги України» входять 32 дочірні підприємства, в тому числі облавтодори і підприємства «Ексбуд», «Західдорвибухпром», «ШРБУ-1000». Щорічно вони виконують роботи на загальну суму близько 4 млрд грн і ремонтують до 3 тис. км доріг. На балансі держкомпанії знаходиться близько 14 тис. одиниць машин, механізмів та спеціальної техніки, необхідної для ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг.