У Єгипті поїзд зіткнувся зі шкільним автобусом: 30 загиблих

До 30 осіб, за попередніми даними, загинули, ще декілька десятків постраждали внаслідок зіткнення поїзда зі шкільним автобусом, що сталося в єгипетській провінції Асьют, повідомляє РІА «Новости».

За інформацією, поїзд, що слідував за маршрутом Каїр-Асуан, зіткнувся з автобусом на одному із залізничних переїздів поблизу населеного пункту Манфалут.

За попередніми даними, загинули від 25 до 30 пасажирів, переважно школярі.