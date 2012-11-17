Житомирський облавтодор заборгував працівникам 4 млн грн зарплати

ДП «Житомирський облавтодор» заборгувало працівникам 4 млн. грн. зарплати, повідомила УНІАН керівник прес-служби прокуратури Житомирської області Тетяна Гоша.

За її словами, "прокуратурою Житомирської області внесено подання директору ДП «Житомирський облавтодор» з вимогою сплатити працівникам підприємства борги із заробітної плати та єдиного соціального внеску".

Прокурорською перевіркою встановлено, що працівникам ДП «Житомирський облавтодор» заробітна плата виплачується несвоєчасно та не у повному обсязі, уточнила Т.Гоша.

"Керівництво підприємства заборгувало станом на листопад цього року 1317 працівникам понад 4 млн грн заробітної плати. Це у той час, коли упродовж липня-жовтня 2012 року на рахунки та у касу підприємства надійшло більше 31 млн грн", - сказала керівник прес-служби.

"Крім того, підприємством не сплачено понад 1 млн 800 тис грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", - додала вона.

Через це прокуратура вимагає від керівництва підприємства вжити невідкладних заходів щодо виплати усієї заборгованості.

Довідка УНІАН. Дочірнє підприємство "Житомирський облавтодор" відкритого акціонерного товариства "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України" (ДП " Житомирський облавтодор", м.Житомир, вул. Перемоги, 75) надає послуги з будівництва, ремонту та обслуговуванню доріг.