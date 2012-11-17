ДАІ закликає водіїв вшанувати пам’ять жертв ДТП ввімкненням ближнього світла

ДАІ України закликає водіїв 18 листопада, у Всесвітній день пам’яті жертв ДТП, вшанувати загиблих включенням ближнього світла фар на автомобілях під час руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, вшановувати пам'ять жертв дорожніх аварій вперше запропонували представники британського благодійного фонду допомоги жертвам ДТП «Road Peace», який відзначає цей день з 1993 року. 26 жовтня 2005 у своїй Резолюції Генеральна Асамблея ООН закликала всі країни-члени по всьому світу визнати Всесвітній день пам'яті жертв ДТП і відзначати його в третю неділю листопада.

Таке рішення було зумовлене занепокоєнням урядів і міжнародних співтовариств щорічним зростанням у світі кількості дорожньо-транспортних пригод. Адже за даними ООН дорожні аварії є у всьому світі другою причиною смерті серед молодих людей у віці 15-29 років. В автопригодах щорічно гине більш як 1,3 мільйони осіб, ще 50 мільйонів людей одержують травми або стають інвалідами.