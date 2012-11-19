Польські прикордонники попереджають про труднощі на пункті пропуску "Зосін - Устилуг"
10:40, 19 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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Польська прикордонна служба попереджає про труднощі з перетином польсько-українського кордону на пункті пропуску "Зосін - Устилуг" (Волинська область) у зв’язку із проведенням ремонтних робіт, які триматимуть до грудня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Польської прикордонної служби.
Як повідомляв УНІАН, пасажиропотік у наземних пунтках пропуску на польсько-українському кордоні в першій половині цього року зріс на 7,6% - до майже 7 млн.
Між Україною та Польщею функціонують 6 автомобільних, 8 залізничних та один пішохідний пункт пропуску на спільному кордоні.
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