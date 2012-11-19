Працівники столичної станції метро «Мінська» привласнили 1,2 млн грн з автоматів для поповнення проїзних

Прокуратура Києва направила до суду кримінальну справу проти 11 працівників Київського метрополітену, які привласнювали гроші з автоматів для поповнення проїзних карток на станції метро «Мінська».

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури столиці, інспектор та 10 старших касирів станції метро з березня 2010 року по вересень 2011 року (19 місяців) привласнювали кошти, які платили пасажири через автомати для поповнення рахунку проїзних карток. Інспектор домовлялася з кожної касиркою окремо і жодна з 10-ти не знала про злочинні діяння іншої. Утім, інформація про кількість грошей в кожному такому автоматі щодня дублювалася на центральному сервері управління і розрахунків автоматизованої системи метрополітену. Зловмисники про це не знали, а адміністрація метрополітену тривалий час не перевіряла відповідність даних центрального сервера відомостями в книгах інкасації автоматів.

За 19 місяців таким чином вони вкрали майже 1,2 млн. грн.

Інспектору станції метро «Мінська» інкримінується привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Касирки станції метро звинувачуються в привласненні грошових коштів у великих розмірах і службовій підробці в залежності від розміру викрадених грошей кожній (ч. 3, 4 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України).

Кримінальним кодексом України за привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років, а за привласнення грошових коштів у великих розмірах - позбавлення волі строком до 8 років.