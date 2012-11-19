«АероСвіт» за підсумками літньої навігації перевіз з аеропорту «Одеса» 186 тис. пасажирів

Авіакомпанія «АероСвіт» за підсумками літньої навігації перевезла до/з Міжнародного аеропорту «Одеса» 186,2 тис. пасажирів на 2431 рейсі.

Як йдеться в повідомленні аеропорту, таким чином «АероСвіт» став лідером серед авіакомпаній, які здійснюють рейси до Одеси.

Лідером за кількістю пасажирів на рейси до країн СНД стала російська авіакомпанія «Трансаеро», яка виконує регулярні перельоти з Одеси до Москви.

Крім того, «Трансаеро» стала найбільш пунктуальною за підсумками літньої навігації 2012 року в Одесі авіакомпанією - більшість її рейсів прибуло і вирушило точно за розкладом.

На внутрішньоукраїнських лініях 45% пасажирів, що слідували до/з аеропорту «Одеса», були пасажирами авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ).

Лідером чартерних перевезень стала авіакомпанія «Роза вітрів», яка здійснювала польоти в Анталію і Шарм-ель-Шейх.

Найвищий показник комерційного завантаження продемонструвала авіакомпанія «Сибір» (S7, Росія), яка почала виконувати польоти до Міжнародного аеропорту «Одеса» з червня 2012 року. На одеських рейсах цієї авіакомпанії, які обслуговує 128-місцевий Airbus 319, у середньому було зайнято 87% крісел.

Лідерство в сегменті ділової авіації міцно утримує авіакомпанія Air Link Int (Канада), що виконала за сезон майже 400 рейсів.

Лідером у сегменті вантажоперевезень стала авіакомпанія Turkish Airlines (Туриця), на частку якої припало 59% вантажообігу одеського аеропорту.

Кращу фінансову дисципліну в аеропорту Одеси за підсумками літньої навігації 2012 продемонструвала польська LOT Polish Airlines.

Як повідомляв УНІАН, у січні-жовтні 2012 року Міжнародний аеропорт «Одеса» збільшив пасажиропотік на 9,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 778,5 тис. пасажирів.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Одеса» належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.

Пасажиропотік аеропорту «Одеса» у 2011 році виріс на 16,6% у порівнянні з 2010 роком - до 824,3 тис. пасажирів,

ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса» - спільне підприємство, створене в листопаді 2011 року Одеською міською радою та приватним інвестором «Одеса Аеропорт Девелопмент», який фінансує будівництво нового терміналу аеропорту та інфраструктури вартістю 45 млн дол. США.