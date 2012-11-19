«Укрзалізниця» змінить графік курсування поїзда Одеса - Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») після вивчення звернень і пропозицій пасажирів із 2 грудня 2012 року змінить розклад руху поїзда №106 Одеса - Київ.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», поїзд №106 Одеса - Київ відправлятиметься зі станції Одеса-Головна о 22:59 і прибуватиме на кінцеву станцію Київ-Пасажирський о 8:11. Зупинки поїзд робитиме на станціях Котовськ - 01:10, Вапнярка - 02:58, Жмеринка - 3:58, Вінниця - 04:51, Козятин-1 - 5:42.

Зі станції Київ-Пасажирський поїзд №105 Київ - Одеса відправлятиметься о 22:05 і прибуватиме на кінцеву станцію Одеса-Головна о 06:55.

Зупинки будуть на станціях Козятин-1 - 00:23, Вінниця - 01:17, Жмеринка - 02:03, Вапнярка - 3:14, Котовськ - 4:41.