Україна увійшла в тридцятку провідних країн з ІТ аутсорсингу

Згідно з дослідженням аналітичного агентства Gartner (США), Україна увійшла до тридцятки провідних країн з ІТ аутсорсингу. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Асоціації «Інформаційні технології України».

Водночас, як наголошується в дослідженні, Україна, як країна для ІТ аусторсингу за привабливістю аутсорсингу для замовників, значно поступається не лише країнам Східної Європи, але й деяким країнам африканського регіону. Так, кожен четвертий замовник на ІТ аутсорсинг звертався в 2012 році в регіоні EMAE (Східна Європа, Середній Схід і Африка) до польських розробників, кожен п'ятий - до російських, кожний шостий - до південноафриканських і чеських розробників, кожен восьмий - до розробників з Марокко , а до українських розробників звертався лише один з тридцяти замовників на ІТ аутсорсинг (або 3,1% від усіх замовників).

Українські експерти вважають, що на такий стан речей впливають умови для ведення такого бізнесу в Україні. В той час, як в інших країнах, де успішно розвивається ІТ аутсорсинг, держава створює умови для такого розвитку (активно сприяє розвитку людського капіталу, створює необхідні для розвитку ІТ-індустрії законодавчі акти щодо оподаткування та ін.), в Україні ще існує безліч проблем.

Так, на думку виконавчого директора Асоціації «Інформаційні технології України» Віктора Валєєва, галузь аутсорсингової розробки програмного забезпечення «є дуже гнучкою, а міжнародна конкуренція всередині галузі високою». За його даними, можливості мобільності ІТ компаній значно вищі порівняно з традиційними секторами економіки: центри розробки програмного забезпечення перенести значно простіше, ніж складні виробничі і сировинні ланцюжки традиційної промисловості. У зв'язку з цим, вважає В.Валєєв, ІТ-галузь «потребує системної підтримки держави», спрямованої на підвищення привабливості країни для аутсорсингу.

Віце-президент компанії «Люксофт» в країнах Східної Європи і директор «Люксофт Україна» Дмитро Кушнір повідомив, що, на думку міжнародних аналітиків, серед причин сформованої ситуації в нашій країні, які створюють перешкоди для розвитку українського ІТ аутсорсингу, основними є: відсутність підтримки галузі державою, проблеми із захистом інтелектуальної власності, недостатнє знання англійської мови, політична та економічна нестабільність, складне юридичне, податкове та бізнес оточення - висока складність старту та ведення бізнесу в Україні, велика кількість ризиків для бізнесу.

Водночас, як вважає Д.Кушнір, в української ІТ галузі, при вирішенні вищевказаних проблем, досить серйозні позиції на ринку ІТ аутсорсингу, що пов'язано з наявністю кваліфікованих ІТ-фахівців в країні, високою якістю фундаментального технічної освіти, з культурною та територіальною близькістю до Європи.

Довідка УНІАН. Аутсорсинг (від англ. Outsourcing) - передача організацією на підставі договору певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній галузі, зокрема, розробки ПЗ.

За оцінками Gartner, обсяг галузі ІТ аутсорсингу в світі в 2012 році становитиме 251,7 млрд дол. (246,6 млрд в 2010 році). За оцінкою Асоціації «Інформаційні технології України», в 2011 році експорт ІТ-послуг в Україні становив 1 млрд дол., за останні 10 років сектор ІТ в Україні показав десятикратне зростання, з щорічним зростанням на 30-40% щорічно.

Асоціація «Інформаційні технології України» - професійне об'єднання учасників ринку ІТ, створене для консолідації зусиль із просування на зовнішніх ринках конкурентоспроможної продукції українських компаній, сприяння створенню програмного забезпечення, що відповідає міжнародним стандартам а також умов для подальшого розвитку галузі. Асоціація "ІТ України" є членом Всесвітнього альянсу інформаційних технологій і послуг (WITSA), члени якої займають близько 90% світового ринку інформаційних технологій, і Європейської ІТ Асоціації (ЕКТА).