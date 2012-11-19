Угорщина запропонувала створити транзитний логістичний центр для українських вантажів

Угорщина запропонувала Україні створити на взаємовигідній основі логістичний центр на території Угорщини для прийому, зберігання, перевантаження і переробки вантажів, що прямують з України в напрямку Західної Європи.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, така пропозиція була висунута за підсумками українсько-угорських переговорів експертів з питань визначення механізмів та перспектив здійснення мультимодальних (комбінованих) перевезень, що відбулися 13-14 листопада 2012 року в Будапешті.

У свою чергу, українська сторона запропонувала угорській розглянути можливість організації проведення спільного контролю на одній із прикордонних станцій Чоп або Захонь, що дозволить спростити проходження контролю при перетині українсько-угорського кордону і створити сприятливі умови поїзду комбінованого транспорту, проходження якого заплановано по території України та Угорщини.

Крім того, залізничні адміністрації України та Угорщини організують контрейлерні перевезення за маршрутом Київ - Львів - Чоп - Захонь - Білка.

Також Україна та Угорщина домовилися забезпечувати максимально сприятливі умови для реалізації проекту експериментального контейнерного поїзда у напрямку Китай-Росія-Україна-Угорщина (Захонь) в першому півріччі 2013 року, який може бути конкурентоспроможною альтернативою морським перевезенням.

Мініфраструктури також повідомляє, що Україна завершила внутрішньодержавні процедури з підготовки до підписання проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорщини про міжнародні комбіновані перевезення.